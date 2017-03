VN-klimaatexpert: we bevinden ons nu op onbekend terrein

De temperatuurstijging gaat samen met andere veranderingen in het klimaatsysteem, vervolgt Taalas. "De gemiddelde zeetemperatuur bereikte in 2016 ook een recordhoogte, de zeespiegel blijft stijgen en de ijsmassa op de Noordpool was voor het grootste deel van het jaar ver beneden het gemiddelde.''

In het rapport wordt ook een aantal andere opmerkelijke extreme gebeurtenissen van 2016 genoemd. Zo zorgde de ernstige droogte voor voedseltekorten in zuidelijk en oostelijk Afrika, maar ook in Midden-Amerika. Orkaan Matthew veroorzaakte groot leed in Haïti en was ook de oorzaak van aanzienlijke economische verliezen in de Verenigde Staten. Zware regens en overstromingen teisterden oostelijk en zuidelijk Azië.