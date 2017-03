Akkoord voor ontslagen werknemers flessenfabriek Schiedam

Onderhandelaars van de vakbonden FNV en CNV hebben een akkoord bereikt met de directie van flessenproducent Owens Illinois in Schiedam over een ontslagvergoeding en zogenoemd outplacementbudget, een vergoeding voor onder meer omscholingskosten.

Anderhalve week geleden legden de 230 werknemers het werk neer voor een beter sociaal plan. De medewerkers verliezen allemaal hun baan, omdat de fabriek in Schiedam in augustus dichtgaat. Owens Illinois heeft in ons land ook nog vestigingen in Leerdam en in Maastricht.

Volgens de directie van het Amerikaanse bedrijf is de vestiging in Schiedam niet meer rendabel. Dat zou te maken hebben met overcapaciteit in de glasmarkt, de relatief hoge productiekosten en verouderde ovens. Daarom wil het bedrijf de productie verplaatsen naar fabrieken in Polen en Duitsland.

Door het bereikte akkoord is de stakingsactie opgeschort.