Afgezette Koreaanse president Park biedt excuses aan

De afgezette Zuid-Koreaanse president Park heeft haar excuses aangeboden voor haar rol in het corruptieschandaal. Ze sprak voor het eerst openlijk over de kwestie toen ze aankwam bij het kantoor van het Openbaar Ministerie in Seoul, waar ze wordt verhoord.

Twee weken geleden bekrachtigde het hooggerechtshof dat Park moet vertrekken vanwege de verdenking van corruptie.

Ze wordt beschuldigd van het toespelen van geheime informatie naar een vertrouweling. Ook zou ze nauwe contacten hebben gehad met grote Koreaanse bedrijven als Samsung. Door de uitspraak van het hooggerechtshof kan de oud-president nu vervolgd worden.

Park verliet op 12 maart het presidentiële paleis en kwam daarna niet meer in de publiciteit. "Ik bied mijn excuses aan aan het volk. Ik zal naar eer en geweten meewerken aan het verhoor", zei ze tegen de verzamelde pers bij het kantoor.