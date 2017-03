Botsing tussen Le Pen en Macron bij eerste tv-debat

In Frankrijk hebben de presidentskandidaten vanavond voor het eerst op televisie gedebatteerd. Het debat duurde uren en belangrijke thema's waren de Europese Unie, migratie en integratie.

Tijdens het debat kwam het tot felle botsingen tussen de rechts-populistische Le Pen en sociaal-liberaal Macron, de twee grootste kanshebbers. "Ik wil president zijn van de Franse Republiek. Ik wil niet in het bestuur van een vage regio in de Europese Unie", zei Le Pen. Macron reageerde dat zijn Europese project "rechtvaardig, effectief en een project van hoop is".

Ook liepen de gemoederen hoog op toen het ging over de boerkini, waar de afgelopen zomer in Frankrijk veel over te doen was. "Een aantal jaar geleden hadden we geen boerkini's, maar ik weet dat u er voor bent", zei Le Pen. Macron reageerde vervolgens door te zeggen dat Le Pen het land verdeelt.

Strijdlustig

Correspondent Frank Renout zei dat de twee belangrijkste kandidaten strijdlustig over kwamen. "Er waren veel botsingen tussen die twee tijdens het debat. Dat is ook logisch want het zijn de twee grote rivalen. Macron kwam een beetje gespannen over, hij is natuurlijk relatief nieuw. Le Pen was meer ontspannen en lachend. Maar zij is natuurlijk ook gepokt en gezameld in de politiek."

Le Pen en Macron zijn volgens peilingen veruit de belangrijkste kanshebbers om de eerste ronde te winnen, die op 23 april wordt gehouden. Ook oud-premier Fillon is nog in de race, maar zijn hij ligt ver achter in de peilingen.

Op 7 mei volgt de tweede ronde. Volgens de peilingen maakt Macron daarin de meeste kans op de overwinning. Toch zijn veel Fransen er nog niet uit: zo'n veertig procent van de kiezers zweeft nog.