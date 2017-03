Oudste miljardair ter wereld Rockefeller overleden

Multimiljardair David Rockefeller is overleden. De bankier en filantroop was 101 jaar oud. David Rockefeller was de jongste en laatst levende kleinzoon van oliemagnaat en oprichter van Standard Oil John D. Rockefeller. Hij overleed in zijn huis in Pocantico Hills in de Verenigde Staten.

David Rockefeller beheerde het familiefortuin sinds 2004 en was daarmee de oudste miljardair ter wereld. Zijn opa John D. Rockefeller was een van de eerste miljardairs in de Verenigde Staten. Hij maakte zijn familie de rijkste en machtigste van het land.

Zijn vader, John D. Rockefeller junior, zette het Rockefeller Center in Manhattan op. En het Museum of Modern Art in New York, een van de meest toonaangevende musea voor moderne en hedendaagse kunst in de wereld, werd opgericht door zijn moeder.