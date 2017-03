Karsdorp geniet bij Oranje na van puntenverlies Ajax

Voor Daley Blind was het nog een vraagteken of hij op tijd fit zou zijn voor Oranje. De speler liep donderdag bij Manchester United een hoofdblessure op in het Europa League-duel met Rostov.

"Ik kreeg een tik op mijn hoofd en was zelfs even out", vertelt Blind bij aankomst in Noordwijk "De wedstrijd van zondag tegen Middlesbrough kwam nog iets te vroeg voor mij. Maar ik voel me nu weer helemaal fit. Ik ben er klaar voor."

Hartelijke ontvangst Hoedt

Debutant Wesley Hoedt beleeft bij Huis ter Duin een hartelijke begroeting van niemand minder dan Erica Terpstra, die daar ook toevallig aanwezig is. De verdediger is blij met de kans die bondscoach Danny Blind hem geeft.

"In de anderhalf jaar dat ik nu weg ben bij AZ, heb ik 55 duels voor Lazio gespeeld, geloof ik", zegt hij. "Dan ben je op de goede weg, maar je weet nooit of dat voldoende is voor een plaats in de selectie van Oranje."