Cimolai klopt Bouhanni in Catalonië

David Cimolai heeft de eerste etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen. De Italiaan van FD versloeg na 179 kilometer koers met start en finish in Calalla Nacer Bouhanni verrassend in de eindsprint.

De voor de Colombiaanse ploeg Manzana Postobón koersende Jetse Bol was actief in de etappe, die in het geaccidenteerde achterland net boven Barcelona werd verreden. De sprintersploegen Lotto-Soudal (André Greipel) en Cofidis (Bouhanni) gaven vluchters echter weinig ruimte.

Sky hield het tempo voor kopman Chris Froome hoog, waardoor een sprint onvermijdelijk werd. Greipel kwam er niet aan te pas en Bouhanni leek te gaan winnen. Cimolai klopte de Fransman echter op de streep.

Goed startveld

In de Spaanse regio komen deze week een boel toppers in actie. Naast bovengenoemde verschenen vanochtend ook Alejandro Valverde, Romain Bardet, Alberto Contador, Bauke Mollema, Daniel Martin, Ilnoer Zakarin, Geraint Thomas, Rafal Majka, Steven Kruijswijk, Robert Gesink en Mikel Landa aan de start.