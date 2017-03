Van der Zijde: topbobber in Zwitserse dienst

Hij is waarschijnlijk de beste remmer die Nederland rijk is: Bror van der Zijde. Maar het Oranje draagt de bobber niet. Van der Zijde is namelijk in dienst van het Zwitserse topteam van piloot Rico Peter. Dat zou best eens kunnen veranderen richting de Winterspelen van volgend jaar. Maar dan moet er nog wel veel gebeuren.

"Ik weet dat Nederland heel hard bezig is met het opzetten van een topsportwaardig programma richting de Spelen van 2018", vertelt Van der Zijde. "Daar is een aantal fundamentele zaken voor nodig. Dan heb ik het bijvoorbeeld over goed materiaal en goede medische begeleiding. Pas als dat geregeld is, ga ik het overwegen."

Want voorlopig heeft Van der Zijde zijn zaakjes goed voor elkaar. Hij is een vaste waarde in het team van Zwitserland, dat als tweede is geëindigd in het wereldbekerklassement van de viermansbob. Het seizoen werd afgelopen weekeinde afgesloten op de olympische baan van Pyeongchang.