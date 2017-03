Foutje politie, Microsoft mag miljoenen houden

De politie is bijna drie miljoen euro kwijt die de organisatie naar eigen zeggen door een vergissing aan Microsoft heeft betaald voor softwarelicenties. De politie eiste het geld terug, maar de rechter vindt dat de organisatie zelf niet heeft opgelet.

De fout werd in mei 2008 gemaakt. De politie maakt gebruik van Microsoft-software en moet doorgeven hoeveel medewerkers met deze pakketten werken. Voor elke medewerker moet namelijk een licentie worden betaald. Door een fout werd een veel te hoog aantal gebruikers van 13.656 doorgegeven. Dat resulteerde in een rekening van 2.961.029,11 euro. In februari 2009 heeft de politie Microsoft een brief gestuurd met het verzoek om terugbetaling.

Eigen schuld

Omdat de partijen er niet uitkwamen, stapte de politie naar de rechter. Die oordeelt nu dat die organisatie het aan zichzelf te wijten heeft dat er miljoenen zijn betaald voor niet gebruikte software. Microsoft heeft in 2008 nog een e-mail gestuurd met een aantal vragen over het opgegeven aantal gebruikers, maar daar heeft de politie nooit op gereageerd, blijkt uit de uitspraak.

Ook duurde het volgens de rechter een tijd voordat de fout überhaupt werd ontdekt.

Daarnaast is het geen enkele politiemedewerker opgevallen dat het bedrag wel erg hoog was, voordat het aan Microsoft werd overgemaakt. De politie zegt dat dit kwam doordat de interne controle niet op orde was.

Fout eerder al gemaakt

De rechter vindt dat het probleem van de politie. Microsoft is niet verplicht om te controleren of de politie, een grote professionele wederpartij, zich wellicht heeft vergist. Dat de software nooit is gebruikt, maakt niet uit. De licentievergoeding wordt betaald voor het recht om de software te gebruiken, niet voor het daadwerkelijke gebruik, oordeelt de rechter.

Daarnaast had de politie al een keer eerder een soortgelijke fout gemaakt en was Microsoft toen zo coulant om het geld terug te storten. De softwaregigant maakte toen wel meteen duidelijk dat bij een volgende vergissing, dit niet meer zou gebeuren.