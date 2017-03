In Zuid-Sudan is een passagiersvliegtuig neergestort. Het toestel van de Sudanese maatschappij South Supreme Airlines had voor zover bekend 44 mensen aan boord. Er zijn berichten dat een aantal van hen levend uit de wrakstukken is gehaald.

Het toestel was opgestegen in de hoofdstad Juba. Bij de landing op het vliegveld van Wau in het noordwesten van het land stortte het neer. De oorzaak van het ongeluk is onbekend.