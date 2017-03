'Er staan Groot-Brittannië zware, lastige onderhandelingen te wachten'

In maart 2019 is het land dan officieel geen EU-lidstaat meer, maar dat betekent niet dat er niet meer samengewerkt wordt. "May heeft gezegd dat ze wil blijven samenwerken met de EU op het gebied van veiligheid, maar niet op het gebied van handel."

Want May wil het vrije verkeer van personen vanuit EU-landen tegengaan. "Dat was haar belangrijkste punt voor de brexit", zegt De Wit.

Gevaren

De onderhandelingen zullen niet makkelijk verlopen, gaat De Wit verder. Volgens hem zijn er ontzettend veel gevaren. "Als je alleen al kijkt naar de tientallen miljarden die Groot-Brittannië nog van Brussel moet betalen voor projecten. Terwijl May juist zegt: 'Waarom zou ik voor projecten betalen die langer lopen dan dat wij nog bij de EU horen?'"

Brussel stelt zich hard op, sluit De Wit zijn uitleg af. "Het worden zware, lastige onderhandelingen."

Pijnlijke verkiezingscampagne

Correspondent Arjan Noorlander in Brussel sluit zich daarbij aan. "Het zullen geen makkelijke gesprekken worden, maar er kan nu wel gesproken worden en dat is iets waar de EU bijna driekwart jaar naar uit heeft gekeken."

Noorlander vindt de startdatum van 29 maart goed gekozen, want dat betekent dat de onderhandelingen klaar moeten zijn vóór de volgende verkiezingen van het Europees Parlement. "Dat bespaart de Britten een pijnlijke verkiezingscampagne voor een instituut waar ze eigenlijk afscheid van willen nemen."