EU en China weren Braziliaans vlees na fraude met bedorven producten

Brazilië laat verdachte bedrijven voorlopig geen vlees naar Europa exporteren. Dat doet het land op verzoek van de Europese Commissie, nadat een groot vleesschandaal aan het licht was gekomen in Brazilië. Daarnaast heeft China, een andere belangrijke afzetmarkt voor Braziliaans vlees, een tijdelijk importverbod afgekondigd, zo melden bronnen aan Reuters.

De EU en China zijn twee van de belangrijkste afzetmarkten voor de Braziliaanse vleesindustrie, een van de belangrijkste sectoren van de economie. Jaarlijks gaat er 12 miljard euro in om.

Vorige week viel de Braziliaanse politie met honderden agenten binnen bij tientallen vleesverwerkende bedrijven. Er werden 38 mensen opgepakt, onder wie directeuren. Ze zouden op grote schaal inspecteurs van het ministerie van Landbouw hebben omgekocht om partijen bedorven vlees goedgekeurd te krijgen voor de verkoop. Daarbij zouden soms ook chemische stoffen zijn toegevoegd tegen de stank. Een deel van het verrotte vlees is volgens onderzoekers in Europa beland.

Barbecue-restaurant

Zondag organiseerde de Braziliaanse president Michel Temer nog een ontmoeting met tientallen ambassadeurs van landen die Braziliaans vlees exporteren. Dat was een poging om de economische schade te beperken. Volgens de president worden maar 33 van de 11.000 inspecteurs verdacht van fraude. Na afloop nodigde Temer iedereen uit voor een etentje in een typisch Braziliaans barbecue-restaurant in Brasilia.

De fraude raakt ook de politiek. De federale politie zei vrijdag dat een deel van het smeergeld dat werd betaald terechtgekomen is bij twee grote politieke partijen, waaronder de PMDB van president Temer.

Correspondent Marc Bessems zegt dat het vleesschandaal een nieuwe klap is voor de economie. "Brazilië heeft al drie jaren recessie en net nu de regering enig optimisme probeert uit te stralen met kleine positieve signalen krijg je dit."