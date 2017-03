Crash bij politie-achtervolging, bestuurder te voet gevlucht

Een politie-achtervolging in Geleen is geëindigd in een crash. De bestuurder is er te voet vandoor gegaan, er wordt nog naar hem gezocht.

De politie ging vanaf Heerlen achter de auto aan, omdat de agenten zagen dat de bestuurder over de weg slingerde. Agenten gaven hem een stopteken, maar dat werd genegeerd. De bestuurder vluchtte de A76 op richting Geleen.

Een poging van hem om daar de Rijksweg Zuid op te rijden, eindigde rond 11.30 uur in een aanrijding met een andere auto. De bestuurder die het ongeluk veroorzaakte ging er daarna te voet vandoor.