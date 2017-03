Defensie mag kritische luchtmachtpiloot uitroosteren

Het ministerie van Defensie heeft luchtmachtpiloot en oud-klokkenluider Victor van Wulfen terecht tijdelijk niet ingeroosterd voor vliegdiensten. De rechtbank in Den Haag heeft dat bepaald in een zaak die de piloot had aangespannen.

Van Wulfen werkt al bijna twintig jaar als vlieger voor Defensie. In 2011 trok hij aan de bel over de gebrekkige veiligheidscultuur op de vliegbasis in Eindhoven, waarna Defensie hem op non-actief stelde. Uiteindelijk werd hij echter in het gelijk gesteld en gerehabiliteerd.

Sinds vorig jaar is hij gestationeerd bij de Kustwacht op Schiphol. Maar omdat hij zich op sociale media kritisch bleef uitlaten over Defensie, besloot commandant Boekholt-O'Sullivan hem voor een week uit te roosteren.

Psycholoog

De uitingen van "boosheid, strijdbaarheid en frustratie" baarden de commandant zorgen over de vliegveiligheid, zo voerde ze aan. Na een week, en na een gesprek met een psycholoog, zou hij wellicht weer aan de slag kunnen.

Maar Van Wulven weigerde een gesprek met een psycholoog. Volgens hem is er geen enkele reden om te twijfelen aan zijn geschiktheid om te vliegen. "Maar ik ben een klokkenluider", zei hij eerder tegen Hart van Nederland. "En klokkenluiders moeten worden kapotgemaakt."

De rechtbank heeft nu bepaald dat Boekholt-O'Sullivan terecht betwijfelde of Van Wulfen veilig kon vliegen. Om die reden mocht ze ook opdracht geven tot een bezoek aan een psycholoog.

Kamervragen

Het ministerie van Defensie noemt het vonnis "de bevestiging dat Defensie juist heeft gehandeld in het belang van de vliegveiligheid".

Van Wulfen zegt dat hij nu extra benieuwd is naar de beantwoording van Kamervragen die de SP heeft gesteld. Daarin wordt de minister om opheldering gevraagd over onder meer het medisch dossier van Van Wulfen.