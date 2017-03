Asscher beetje verbaasd over 'ruig' pleidooi Plasterk

PvdA-leider Asscher was naar eigen zeggen "wel een beetje verbaasd", toen hij hoorde van het pleidooi van demissionair minister Plasterk om de fracties van PvdA en GroenLinks samen te voegen. Asscher was van tevoren niet op de hoogte dat het pleidooi in de krant zou komen.

Na afloop van zijn gesprek bij verkenner Schippers zei Asscher dat hij niet boos is op zijn partijgenoot Plasterk. "We moeten binnen de partij alle discussies voeren, maar deze is wel vrij ruig."

Eigen kracht

"Dat gaan we dus niet doen. We moeten vanuit onze eigen kracht sterker worden", zei Asscher. De PvdA verloor bij de verkiezingen 29 zetels en heeft er nu nog maar 9 over. Plasterk denkt dat een gecombineerde fractie met GroenLinks, en uiteindelijk ook met de SP, links meer slagkracht geeft.

Jesse Klaver, de leider van GroenLinks, hield zich vanmorgen op de vlakte over het voorstel van Plasterk. "Ik heb er met interesse kennis van genomen, maar ik laat die discussie bij de PvdA."