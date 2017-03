Verdachte aanslag op schaatssponsor bij Thialf nog spoorloos

De zakenman die in januari werd beschoten bij het Thialf stadion in Heerenveen heeft een tijd in een safehouse gezeten, maar kan zich nu weer vrij bewegen. Bert Jonker laat zich niet leiden door angst, zegt hij tegen Omrop Fryslân in zijn eerste interview sinds het schietincident na het EK schaatsen.

De schaatssponsor reed die avond van de parkeerplaats af toen er een man naar hem toe kwam. Toen Jonker stopte en het raampje omlaag deed, kreeg hij een wapen op zich gericht. Hij gaf gas en werd alleen geraakt in zijn hand. Die is grotendeels hersteld, maar zakenman is wantrouwiger geworden.