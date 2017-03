Onderzoekers waarschuwen voor risico's curettage na miskraam

Na een miskraam moet er niet standaard een curettage worden uitgevoerd. Volgens onderzoekers van het AMC kan de ingreep na een miskraam leiden tot verklevingen in de baarmoeder en tot vroeggeboorte bij een volgende zwangerschap.

Jaarlijks krijgen zo'n 20.000 vrouwen in Nederland een miskraam. Ongeveer de helft van deze vrouwen wordt gecuretteerd. Daarbij wordt de baarmoeder via een operatie leeggezogen. Veel vrouwen kiezen voor deze optie omdat ze niet weken willen rondlopen met een miskraam en omdat ze snel weer zwanger willen raken.

Uit het onderzoek van het AMC blijkt dat een vijfde van de vrouwen die een curettage heeft ondergaan last krijgt van verklevingen. Ook neemt de kans op een vroeggeboorte bij een volgende zwangerschap toe. Normaal gesproken is dat 6 procent. Na een curettage is dat volgens de onderzoekers 9 procent.

Langer wachten

Het is niet duidelijk waarom de kans op vroeggeboorte toeneemt. Mogelijk komt het doordat de baarmoedermond door de curettage is opgerekt of dat het baarmoederslijmvlies is beschadigd. Daardoor kan het vruchtje niet goed nestelen.

De onderzoekers vinden dat het aantal curettages met een kwart zou moeten worden teruggebracht. Ze adviseren om twee weken te wachten waardoor het lichaam de kans krijgt om het vruchtje zelf af te stoten. Dit kan eventueel worden opgewekt met medicijnen.