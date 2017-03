Meer meldingen discriminatie door spanningen in Turkse gemeenschap

De mislukte coup in Turkije heeft in Nederland geleid tot meer meldingen van discriminatie om politieke gezindheid. In totaal waren er landelijk 151 meldingen, een forse stijging ten opzichte van 2015, toen er maar veertien meldingen waren. Veel meldingen kwamen van Turkse Nederlanders.

De cijfers zijn afkomstig van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVD), die morgen op Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie een rapport publiceert.

Voorzitter Frederique Jans wijst erop dat de mislukte coup van juli 2016 ook in Nederland heeft geleid tot tegenstellingen. Vooral uit Rotterdam kwamen relatief veel meldingen. "Die werden bijvoorbeeld gedaan door mensen die de Gülen-beweging aanhangen of van wie wordt gedacht dat ze die beweging aanhangen. Er waren bijvoorbeeld winkeliers die werden geboycot of ze meldden bekladdingen op hun deur of zelfs bedreigingen."