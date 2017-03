Clevelands 'Grote Drie' goed voor meer dan honderd punten

Irving was het beste op dreef met 46 punten. James voegde daar 34 punten aan toe en Love 21 punten. Gezamenlijk waren de drie supersterren van Cleveland dus goed voor 101 punten. Mede door hun scoringsdrift werd in het vierde kwart een achterstand van elf punten goedgemaakt op de Lakers.

Cavs lopen uit op Celtics

Boston Celtics verloor met 105-99 bij Philadelphia 76ers en daardoor heeft Cleveland de koppositie in de Eastern Conference steviger in handen met een voorsprong van tweeënhalf duel. De 'Cavs' zijn al zeker van deelname aan de play-offs, net als Golden State Warriors, San Antonio Spurs en Houston Rockets in het westen.

De Lakers kunnen de play-offs al niet meer halen, maar tegen Cleveland zorgde David Nwaba wel voor de mooiste score van de wedstrijd.