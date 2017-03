Autisme in Sesamstraat: Julia moet soms even pauze

Ze heeft oranje haar, een gele huid, een roze jurkje en... ze is autistisch. Julia is de nieuwste toevoeging aan de familie van het kindertelevisieprogramma Sesamstraat.

Julia bestaat al meer dan een jaar in de boeken van het project Sesame Street and Autism: See Amazing in All Children. Het karakter werd bedacht om kinderen de kenmerken van autisme beter te laten begrijpen. "In de VS wordt bij 1 op de 68 kinderen autisme vastgesteld", zegt Jeannette Betancourt van het project. "We willen ervoor zorgen dat deze kinderen beter worden begrepen en het stigma rondom autisme kleiner wordt." De stem van Julia wordt ingesproken door Stacey Gordon, zij heeft een zoon met autisme.

Maar hoe merken de kinderen dan dat Julia autisme heeft? "Ze doet dingen net iets anders, op een Julia-manier." Maar het is niet de bedoeling dat Julia een typetje nadoet. "Alle kinderen zijn uniek, ook kinderen met autisme", legt Betancourt uit.