Nederland stijgt op lijst gelukkigste landen ter wereld

In het rapport wordt geluk gedefinieerd aan de hand van factoren als: gelijke verdeling van welvaart, sociale verbondenheid, vertrouwen in de samenleving en de overheid, kwaliteit van de zorg en vrijheid.

Het is opgesteld door het Sustainable Development Solutions Network, een initiatief van de Verenigde Naties dat regeringen wil stimuleren om het belang van hun burgers voorop te stellen.

Corruptie in VS

Over Noorwegen staat in het rapport dat het land niet dankzij maar ondanks de olie-inkomsten zo gelukkig is. Er wordt op gewezen dat Oslo de inkomsten al jarenlang investeert voor de toekomst en niet direct uitgeeft. De lage olieprijs heeft volgens het rapport dan ook weinig effect op de Noren.

De Verenigde Staten staan op plaats 14 en scoren negatief vanwege toenemende corruptie. China is niet gelukkiger dan 25 jaar geleden, hoewel het sindsdien een spectaculaire economische groei heeft doorgemaakt. De onderzoekers wijzen op de toenemende werkloosheid en het ontbreken van sociale voorzieningen.

Het slechtst af zijn landen in Afrika, met Zuid-Sudan, Liberia, Guinee, Togo, Rwanda, Tanzania, Burundi en als laatste in de rij de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Gezondheid

Het Centraal Bureau voor de Statistiek brengt vandaag, op de Internationale Dag van het Geluk, ook cijfers. Vorig jaar noemde 88 procent van de Nederlandse volwassenen zich gelukkig. Het percentage is sinds 2013, toen de metingen begonnen, ongeveer gelijk. Een kleine drie procent is ongelukkig en de rest zegt gelukkig noch ongelukkig te zijn.

Vooral gezondheid speelt volgens het CBS een belangrijke rol bij geluk. Van degenen die hun gezondheid beoordelen als slecht of zeer slecht is maar 58 procent gelukkig. Bij mensen die wel gezond zijn is dat 94 procent.

Ook Nederlanders met een partner (92 procent gelukkig) zijn doorgaans gelukkiger dan singles. Bij mensen die hun partner hebben verloren door overlijden noemt 75 procent zich gelukkig, bij mensen die gescheiden zijn is dat percentage 82.