Recordverkoop in Chinese webshops

Telefoons, computers of een citruspers: Nederlanders bestellen steeds meer producten direct bij Chinese webwinkels. In 2016 ging het om 190 miljoen euro aan spullen. Dat is een stijging van 59 procent ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit onderzoek van Thuiswinkel.org en PostNL.

Nederlanders bestellen met name telecomproducten en elektronica uit China. "Het gaat vooral om de goedkopere en kleinere items waarvoor een snelle levering minder van belang is", zegt Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org.

20 miljard

Na China kopen Nederlanders vooral bij webshops uit Duitsland. Groot-Brittannië staat op de derde plaats. In totaal werd er voor 637 miljoen euro in buitenlandse webwinkels besteld, een stijging van 24 procent.

Toch kopen Nederlanders relatief weinig in buitenlandse webshops, vergeleken met binnenlandse webwinkels. In 2016 kochten Nederlanders voor meer dan 20 miljard euro online.

De Consumentenbond deed eerder onderzoek naar de ervaringen met Chinese webwinkels. Daaruit blijkt dat er bij een kwart van de Nederlanders wel eens iets mis gaat bij het bestellen in China. Duitse producenten klaagden afgelopen weekend dat er veel Chinese namaakartikelen in omloop waren in webshops.