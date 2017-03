Kim Kardashian: ik dacht dat hij me zou verkrachten

Hevig geëmotioneerd vertelde Kardashian hoe kwetsbaar zij zich voelde, gekleed in alleen een ochtendjas. "Hij pakte mijn benen beet en ik had geen kleren aan. Hij trok me naar zich toe op het bed en ik dacht: 'OK, nu gaat hij me verkrachten'."

"Ik bereidde mezelf er helemaal op voor, maar het gebeurde niet. Hij bond mijn benen bij elkaar en richtte toen zijn wapen op me, en ik wist dat ze me in mijn hoofd zouden schieten."

"Ik wist dat ik het niet zou overleven", stelt Kardashian. "Ik bad dat Kourtney nog een normaal leven zou hebben na het vinden van mijn dode lichaam op bed."

Miljoenbuit

Uiteindelijk bleek het de daders te gaan om de eigendommen van Kardashian. De realityster werd opgesloten in de badkamer. "Ze pakten me op, stopten me in de badkamer en gingen ervandoor."

De mannen maakten kostbare sieraden, haar smartphone en een juwelenkoffer van Louis Vuitton buit. "Dat maakt niet uit", aldus Kardashian. "Het is allemaal te vervangen."

Er zijn inmiddels meerdere aanhoudingen verricht, onder wie twee hoofdverdachten met een lang strafblad.