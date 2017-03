Aanbeveling: ook les in moedertaal voor migrantenkinderen

Het is beter dat kinderen van asielzoekers op school naast het Nederlands ook hun eigen moedertaal leren. Dat advies geven het ministerie van Onderwijs en de PO-raad in de handreiking Ruimte voor nieuwe talenten die ze later vandaag presenteren.

De afgelopen twintig jaar waren deskundigen het erover eens dat het lesgeven in de moedertaal een snelle integratie niet bevorderde, maar daar wordt nu anders over gedacht. Volgens lector taaldidactiek Maaike Hajer, een van de auteurs van de handreiking, is het inmiddels wetenschappelijk aangetoond dat het veel beter is om de moedertaal wel te betrekken in het onderwijs, vertelt ze in een interview in het NRC.

De eigen taal geeft migrantenkinderen, die vaak veel hebben meegemaakt, een veilig gevoel, vertelt Hajer. "Het is niet goed om kinderen hun identiteit af te nemen en te zeggen: je bent nu in Nederland, je praat Nederlands, je wordt Nederlands en vergeet alles wat je aan bagage hebt meegenomen. Daar wordt niemand gelukkig van."

Daarnaast is volgens Hajer het gebruik van de moedertaal "cruciaal bij het leren van de Nederlandse taal en bij het opdoen van inhoudelijke vakkennis".