Zuid-Korea beklaagt zich bij WTO over China

Zuid-Korea is naar de Wereldhandelsorganisatie WTO gestapt om te klagen over een Chinese handelsboycot. Peking zou zich niet aan internationale verdragen houden.

China stelde de sancties in naar aanleiding van de bouw van een raketschild in Zuid-Korea. Het land werkt met de VS samen aan bescherming tegen Noord-Koreaanse raketten.

Peking vreest dat het systeem ook kan worden ingezet tegen China. Om de regering in Seoul onder druk te zetten zijn er maatregelen genomen tegen bedrijven in de toeristische en logistieke sector.