Dader Orly onder invloed van coke, wiet en alcohol

De 39-jarige man die zaterdag werd doodgeschoten op het Franse vliegveld Orly, was onder invloed van cocaïne, wiet en alcohol. Dat blijkt uit het bloedonderzoek dat de Franse politie heeft uitgevoerd.

In het bloed van de man zat twee keer meer alcohol dan is toegestaan voor automobilisten. In zijn appartement werd cocaïne gevonden.

De man werd doodgeschoten toen hij probeerde het wapen af te pakken van een bewaker op het vliegveld. Enkele uren eerder had hij met hagel een agent onder vuur genomen bij een verkeerscontrole.

Geradicaliseerd?

Het motief van de man is nog altijd niet duidelijk. Het zou gaan om een geradicaliseerde moslim, maar zijn vader spreekt dat tegen. "Mijn zoon is nooit een terrorist geweest", zei hij tegen de Franse media. Wel werd op zijn lichaam een koran gevonden.

De vader werd kort na het incident opgepakt, evenals twee neven. Zij zijn inmiddels alle drie weer vrijgelaten.

De dader had een strafblad vanwege enkele overvallen en drugsdelicten. Volgens de vader belde zijn zoon hem kort na het eerste incident. Hij zou toen gezegd hebben: "Vergeef me. Ik heb een domme fout gemaakt met een agent".