Australiër (18) wil indruk maken - en wordt aangevallen door krokodil

Een Australische tiener is zwaargewond geraakt toen hij werd uitgedaagd om te gaan zwemmen in een rivier vol krokodillen. Enkele seconden nadat hij in het water was gesprongen, werd hij aangevallen.

De 18-jarige jongen wilde indruk maken op een groepje toeristen, onder wie een 26-jarige Britse, door te zeggen dat hij in het water durfde te zwemmen. Omdat ze dachten dat het slechts om grootspraak ging, hitsten ze hem op.