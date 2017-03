Federer ook in Indian Wells een klasse apart

Roger Federer is duidelijk aan zijn tweede jeugd bezig. De 35-jarige winnaar van de Australian Open schreef ook het masterstoernooi in Indian Wells op zijn naam door Stan Wawrinka in de finale met 6-4, 7-5 te verslaan.

De twee Zwitsers troffen elkaar 22 keer eerder en 19 keer trok Federer aan het langste eind. Ook nu ging de winst naar de voormalig nummer een van de wereld, al ging zijn niveau na de prima eerste set wel wat omlaag.

Enige break van het toernooi

Wawrinka nam daarin een 2-0 voorsprong - de eerste en enige keer dat Federer in het toernooi werd gebroken - maar ook hij werd in het vervolg ietwat slordiger. Federer brak terug en sleepte op zijn eerste matchpoint met een volley zijn negentigste toernooizege in de wacht.

"Dit is echt een sprookje sinds mijn comeback (hij was sinds vorig jaar juli geblesseerd, red.), hopelijk laat mijn lichaam het toe om nog voor lange tijd door te spelen", zei Federer, die door zijn overwinning van de tiende naar de zesde plaats op de wereldranglijst stijgt.