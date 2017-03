Plasterk: PvdA moet samengaan met GroenLinks

Als de PvdA in de Tweede Kamer samengaat met GroenLinks, levert links met 23 zetels ineens de tweede partij van het land, redeneert Plasterk. "Idealiter zou ook de SP zich in dat linkse blok begeven", stelt Plasterk, die een brede partij als het Britse Labour of de Amerikaanse Democraten voor zich ziet.

"Dat is wat links in Italië erbovenop heeft gebracht. Na slechts een paar jaar is daar de samengang compleet."

Nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar moeten er spijkers met koppen worden geslagen. "Idealiter zouden de partijen daar met gecombineerde lijsten moeten komen. In veel gemeenten zitten combinaties van de drie partijen al samen in college of oppositie, hier en daar zal over chagrijn heen gestapt moeten worden."

"Als er één moment is om dit proces in gang te zetten is het nu. In plaats van negatieve aandacht voor het verlies op links genereert het interesse, en respect."