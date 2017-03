'De Ligt selecteren voor een cruciale interland, dat is best gek'

Een zeventienjarige centrale verdediger selecteren voor het Nederlands elftal. Verstandig of niet? Ook in Studio Voetbal is Ajax-verdediger Matthijs de Ligt onderwerp van gesprek.

Tafelheren Kees Jansma, Sjoerd Mossou en Pierre van Hooijdonk vinden dat bondscoach Danny Blind een flinke gok neemt door zo'n jonge speler al aan het grote werk te laten ruiken.

Beetje gek

"We hebben het wel over een centrale verdediger, geen fladderende rechtsbuiten. Ik vind het om die reden toch wel een beetje gek", zegt Mossou. "Het is een cruciale interland", is Van Hooijdonk het met Mossou eens en doelt op de aanstaande WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije.

"Is het wel een goed signaal naar die jongen toe?", vraagt Van Hooijdonk zich af. "In Kopenhagen en tegen Excelsior heeft hij fouten gemaakt. Doe lekker rustig aan met hem."

Jan-Arie van der Heijden

Mossou opteert voor Feyenoorder Jan-Arie van der Heijden, die in zijn ogen best een kans in Oranje had verdiend. "Iedereen ziet dat hij geen echte international is, maar hij speelt wel een voortreffelijk seizoen."

"Hij heeft bovendien een goede leeftijd en ervaring. Dat kun je ook belonen. De Ligt kun je toch ook bij Jong Oranje eerst een kans geven?"