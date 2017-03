Manchester City raakt achterop bij Tottenham

Tottenham Hotspur heeft zijn tweede plaats in de Premier League verstevigd. Zelf won het met 2-1 van Southampton, waarna de nummers drie en vier, Manchester City en Liverpool, gelijkspeelden: 1-1.

De eerste helft in Manchester leverde geen goals op, maar er gebeurde genoeg. Yaya Touré had waarschijnlijk rood moeten krijgen, Raheem Sterling had vrijwel zeker een penalty moeten krijgen en misschien had Georginio Wijnaldum er ook wel een verdiend.

Na de rust ging de bal eindelijk op de stip en James Milner schoot raak voor Liverpool. Even later tikte Sergio Aguëro uit een prachtige pass van Kevin De Bruyne de 1-1 binnen. Beide ploegen misten nog immense kansen op de 2-1.

Janssen invaller bij Spurs

Bij Tottenham had Vincent Janssen ondanks de blessure van Harry Kane geen basisplaats. Hij viel vier minuten voor tijd in, maar toen stond de eindstand al op het scorebord.