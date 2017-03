Ajax zoekt naar oorzaken: geen boodschap aan vermoeidheid

Trainer Peter Bosz en aanvoerder Davy Klaassen zijn na het teleurstellende 1-1 gelijkspel van Ajax bij Excelsior resoluut in hun antwoord op de vraag of de titelstrijd gestreden is: "Nee, die is niet voorbij."

Het gat met koploper Feyenoord is zeven speelronden voor het einde opgelopen tot zes punten. In een week waarin Ajax knap de laatste acht van de Europa League bereikte, gaat het in de eredivisie mis tegen een degradatiekandidaat.

Bosz zit tegen boos zijn aan

Speelt de vermoeidheid hierbij een rol? "Daar heb ik geen boodschap aan", reageert Bosz. "We moeten hier gewoon winnen, maar we schoten op alle fronten tekort."