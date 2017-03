Geweld opgelaaid in Syrische hoofdstad Damascus

Sinds gisteren zijn er meer dan twintig doden gevallen bij opgelaaide gevechten tussen het regeringsleger en de rebellen in de Syrische hoofdstad. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn er aan beide zijden slachtoffers gevallen.

Aanleiding voor het geweld zijn twee aanslagen met een autobom in het oosten van Damascus. Dat deel is in handen van het regeringsleger. De rebellen zouden het gebied vannacht via tunnels zijn binnengedrongen om verrassingsaanvallen uit te voeren.

Luchtaanvallen

Het regeringsleger reageert met luchtaanvallen, voornamelijk op de wijk Jobar. Die wijk is in handen van de rebellen. Volgens bewoners zijn er al meerdere raketinslagen geweest vandaag.

Eerder deze week waren er ook al aanslagen in een rechtbank en een restaurant in Damascus. Daarbij vielen zeker dertig doden en raakten meer dan 130 mensen gewond.

Ook vorige week vond een bloedige aanslag plaats, waarbij ruim zeventig doden vielen. Die aanslag was waarschijnlijk gericht tegen bussen met sjiitische pelgrims.

Er wordt al jaren gevochten om de macht in Damascus. Op dit moment verschilt het per wijk wie het voor het zeggen heeft.