Jongens aangehouden om mishandeling meisje

In Amsterdam-Noord zijn twee minderjarige jongens aangehouden die ervan worden verdacht dat ze een meisje hebben geslagen en geschopt.

Iemand heeft de mishandeling gefilmd en de beelden op Facebook gezet. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de daders herkend en hebben ze zichzelf bij de politie gemeld.

Op de beelden is te zien dat een meisje op haar rug op de grond ligt. Een van de jongens schopt haar en de ander stompt het meisje in haar gezicht. Volgens de politiewoordvoerder is de actie van de jongens "te walgelijk voor woorden".

De twee zitten vast voor openlijke geweldpleging en diefstal met geweld. Wat de jongens meenamen, is niet bekendgemaakt. Over degene die het filmpje heeft gemaakt, weet de politie nog niks. De woordvoerder laat weten dat ook naar diegene een onderzoek loopt.