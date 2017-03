Uitbreiding sociale huurwoningen door komst vluchtelingen

In sommige gevallen wordt daarbij gekozen voor het echt samen delen van voorzieningen, zoals de woonkamer en keukens. Dit wordt de Magic Mix genoemd. Zo wonen sinds december in Leiden studenten, asielzoekers en mensen met een handicap samen in een voormalig verzorgingshuis. Iedereen die in het pand komt wonen, moet twee uur in de maand maatschappelijk werk verrichten. Daarbij worden 125 mensen aan woonruimte geholpen.

Tijdelijke huizen

Opvallend is ook de bouw van tijdelijke woningen in containers, snel af te breken woningen of zogenoemde 'tiny houses'. Zo bouwt Tytsjerksteradiel in het voorjaar vijf van zulke mini-huisjes, met een vloeroppervlak van 25m2.