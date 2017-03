Feyenoord wint nipt in Heerenveen na sterke tweede helft

Ander gezicht

De wedstrijd had na rust een totaal ander gezicht. Feyenoord speelde met veel passie, zette Heerenveen constant onder druk en kwam na tien minuten langszij via een intikker van Nicolai Jørgensen.

Oud-Feyenoorder Erwin Mulder hield Heerenveen nog even op de been, maar de doelman had geen antwoord op het fraaie diagonale schot van Tonny Vilhena, die de bal daarvoor mooi met het hoofd had meegenomen.

Heerenveen beet pas in de slotfase weer van zich af. Luciano Slagveer en Sam Larsson vonden echter Jones op hun weg, waardoor de punten mee naar Rotterdam gingen.