Duitse inlichtingenchef: Gülen niet achter Turkse coup

Reactie Ankara

President Erdogan heeft via zijn woordvoerder laten weten dat de opmerkingen van Kahl aantonen dat Berlijn de krachten achter de coup ondersteunt. Kahls uitspraken komen op een moment dat de relatie tussen Turkije en Duitsland op een dieptepunt is beland.

Ankara is kwaad dat campagnebijeenkomsten van Turkse politici in Duitsland verboden zijn. Berlijn heeft gezegd dat Turkse politici mogen komen mits ze open zijn over hun bedoelingen. Duitsland is ook verontwaardigd over de gevangenzetting van een Turks-Duitse journalist in Turkije.