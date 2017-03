Vader aanvaller Parijse luchthaven Orly vrijgelaten

De vader van de man die gisteren op de Parijse luchthaven Orly een militair aanviel is vrijgelaten. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van bronnen bij justitie.

De broer van de 39-jarige dader en een neef zitten nog wel vast. De laatste had zich gemeld bij de politie; de avond voor de aanval had hij nog met zijn neef in een bar gezeten. Of de dader toen iets heeft losgelaten over zijn plannen is niet bekend.

De aanhouding van de vader en de broer van de man moet gezien worden als standaardprocedure in dergelijke gevallen. Wat er uit het verhoor is gekomen, is nog onduidelijk.