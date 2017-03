Harden neemt Rockets weer bij de hand, afstraffing voor Cavaliers

Met een 109-105 zege in Denver op de Nuggets heeft Houston Rockets de nederlaag van een dag eerder tegen New Orleans weggepoetst. James Harden nam de Rockets net als in New Orleans bij de hand.

Met veertig punten, tien assists en tien rebounds tekende hij voor zijn negentiende triple-double dit seizoen. Vooral in het derde kwart was hij goed op dreef. Met onder meer een driepunter in de zoemer liet hij achttien punten aantekenen. Het was de tweede dag op rij dat Harden veertig punten maakte.