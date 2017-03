De Ligt sluit bijzondere week af op Woudestein

Van een kolkende Arena met 54.033 enthousiaste supporters naar Woudestein, dat plaats biedt aan 4.400 toeschouwers. En tussendoor ook nog een uitnodiging van bondscoach Danny Blind voor het Nederlands elftal. Het is een week van uitersten voor de 17-jarige Matthijs de Ligt.

Natuurlijk is het nog maar de vraag of Ajax-trainer Peter Bosz ook zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Excelsior kiest voor De Ligt in het centrum van de verdediging naast Davinson Sánchez. Maar waarom niet? Jairo Riedewald is niet honderd procent fit en Nick Viergever kreeg een paar vervelende tikjes in het duel met FC Kopenhagen.

Terug naar vrijdagochtend. De Ligt kreeg te horen dat hij bij de Oranje-selectie zit voor de duels met Bulgarije (25 maart) en Italië (28 maart). Alhoewel, in eerste instantie dacht De Ligt nog dat hij in de maling werd genomen.

"Ik hoorde het vrijdagochtend aan het ontbijt", zei hij bij Ajax TV. "De trainer kwam naar me toe en feliciteerde me. 'Gefeliciteerd?', vroeg ik me af. Hij vertelde toen dat ik bij Oranje zat. 'Is dit een grap?', zei ik. Maar Bosz had het gehoord van de bondscoach."