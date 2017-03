Slechte generale voor Nederlandse honkballers

De Nederlandse honkballers hebben een slechte generale repetitie afgewerkt in de aanloop naar de halve finale van de World Baseball Classic. In de nacht van zaterdag op zondag verloor Oranje met ruime cijfers een oefenwedstrijd tegen Arizona Diamondbacks, een club die uitkomt in de Major League Baseball: 5-12.

De ploeg van bondscoach Hensley Meulens trof de Amerikaanse profclub in de staat Arizona, waar de topclubs zich voorbereiden op het nieuwe honkbalseizoen in de Verenigde Staten.

Oranje acteerde niet in de sterkst mogelijke samenstelling en bleef ver verwijderd van het hoge niveau van de laatste duels in de WBC. Kalian Sams produceerde in de zevende inning wel een homerun en sloeg in de laatste slagbeurt twee punten binnen.