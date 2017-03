Veelzijdige Toornstra komt net als Kuijt overal bovendrijven

"Als je mijn carrière bekijkt, dan kun je dat wel stellen. Zo voelt het ook wel. Ik werk mij altijd in het team en ga in het niveau mee. Zo ben ik", vertelt de 27-jarige middenvelder, die onlangs door de fans werd uitgeroepen tot beste speler van de maand februari.

Met tien goals, allemaal gemaakt in De Kuip, speelt Toornstra een sterk seizoen bij de Rotterdamse koploper. Misschien wel zijn beste seizoen ooit. "Ja, dat denk ik wel. Bij Utrecht heb ik ook een goed jaar gespeeld, maar bij een topclub is dat toch lastiger."

Gelijkenis met Kuijt

Mede door zijn gedreven spel verdrijft hij aanvoerder Dirk Kuijt vaker dan de Katwijker lief is naar de bank. Toch zijn de twee "hartstikke goede maten en super collega's", meent Toornsta. De twee lijken als voetballer wel op elkaar: ook bij Kuijt waren er altijd twijfels over zijn niveau.

Stap voor stap klom de spits een niveau hoger. Van Utrecht naar Feyenoord en van Rotterdam naar Liverpool. Ook op de eindtoernooien was Kuijt er met Oranje bij. Toornstra is op zijn beurt door Danny Blind opgenomen in de selectie voor het WK-kwalificatieduel met Bulgarije.

Overeenkomsten genoeg dus. Toornstra: "Of ik me aan hem spiegel? Ik niet, dat doen jullie vooral. Maar het is een mooi compliment, want het betekent dat ik het goed doe. Zo'n carrière als Kuijt, daar kan ik alleen van dromen."