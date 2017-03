De sport van zondag bij de NOS

Het WK in de MXGP-klasse gaat verder met de Grote Prijs van Argentinië. De verrichtingen van Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff zijn vanaf 17.15 uur live te zien op NOS.nl en NPO 1. In de uitzending ook een reportage over Bo Bendsneyder, die uitkomt in de Moto3.

In de middaguitzending van Studio Sport is verder het hoofdklasseduel tussen Rotterdam en Kampong rechtstreeks te zien. Daarnaast zijn er samenvattingen van de Open NK karate in Rotterdam, de NBA-wedstrijd Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers en de NK halve marathon.