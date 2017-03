Arbeiders in India krijgen levenslang voor fabrieksrellen

Dertien fabrieksarbeiders in India zijn tot levenslang veroordeeld voor rellen waarbij een manager om het leven kwam en andere leidinggevenden zwaargewond raakten. De rellen waren bijna vijf jaar geleden in India's grootste autofabriek, die van Maruti-Suzuki in Manesar in de deelstaat Haryana, zo'n 45 kilometer van New Delhi.

De vlam sloeg destijds in de pan na een conflict tussen arbeiders en het management over de arbeidsomstandigheden. Arbeiders stichtten brand in de fabriek en vielen tientallen leidinggevenden aan. Een dag na de muiterij werd het lichaam van de manager gevonden in een vergaderzaal.

Discriminatie

Volgens het bedrijf brak de onrust uit nadat een arbeider een supervisor had geslagen, waarna zijn collega's wilden voorkomen dat de man gestraft zou worden. Ze blokkeerden uitgangen en vielen hun managers aan. De vakbond van werknemers zegt dat de leidinggevende was geslagen na het maken van discriminerende opmerkingen tegen een arbeider.

Behalve de dertien die levenslange celstraffen kregen opgelegd, werden vier mensen veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf jaar. Veertien arbeiders kregen een boete.

De advocaten van de veroordeelden gaan in hoger beroep. Een van hen zegt dat er geen bewijs is dat zijn cliënten betrokken waren bij het geweld en de dood van de manager.