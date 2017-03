Van topgeheim naar YouTube: de verwoestende kracht van Amerikaanse atoombommen

De VS voerde tussen 1945 en 1962 210 atoomtesten uit in de atmosfeer. Onderzoekers en generaals wilden precies weten hoeveel schade het nieuwe wapen kon aanrichten. Er werd daarom getest met bommen van verschillende grootte, op verschillende hoogtes, op zee, met raketten, vanuit vliegtuigen, ondergronds, noem maar op. Van elke test werden uit meerdere hoeken en van meerdere afstanden opnames gemaakt om later te analyseren.

Atoomonderzoeker Greg Sprigg kwam erachter dat die duizenden films lagen te verstoffen en vergaan in archieven. "Het had niet lang geduurd of deze films zouden onbruikbaar zijn geworden. Als je de filmblikken opent ruik je het azijn, wat duidt op verrotting."

Sprigg besloot daarom de films in te scannen en op YouTube te zetten. Er staan inmiddels ruim zestig online, er moeten nog honderden volgen.