Noord-Korea test nieuwe raketmotor

Noord-Korea claimt een succesvolle test te hebben uitgevoerd met een nieuwe raketmotor. Dictator Kim Jong-un, die de test persoonlijk bijwoonde, noemde het een nieuwe fase voor de Noord-Koreaanse raketindustrie.

Volgens het Noord-Koreaanse nieuws sprak Kim van een historische gebeurtenis. "Hij benadrukte dat de hele wereld snel getuige zal zijn van de betekenis van de overwinning vandaag", zei een nieuwslezer.

De rakettest komt op een saillant moment: de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson is in China om afspraken te maken over Noord-Korea. Er werd afgesproken dat er zal worden samengewerkt om het land "een andere koers te laten varen".