Rock-'n-roll-pionier Chuck Berry (90) overleden

"Hij was een van de eerste popsterren die heel kort en poëtisch een situatie konden neerzetten in een nummer", kenmerkt muziekjournalist Gijsbert Kramer de schrijfstijl van Berry. "Het waren niet meer ellenlange verhalen, hij kon bondig mooie dingen zeggen."

Berry had hits met nummers als Maybellene, Roll over Beethoven en No Particular Place to Go. Zijn bekendste nummer, Johnny B. Goode werd ontelbare keren gecoverd, onder meer door The Beatles.

"Hij was begin jaren 60 creatief een beetje opgedroogd, maar toen coverden The Beatles en The Rolling Stones ineens al die nummers van hem en was hij weer populair", legt Kramer uit.