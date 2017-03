Sparta uit gevarenzone na zege op Heracles

Sparta Rotterdam heeft in de eredivisie afstand genomen van de gevarenzone. Op het eigen Kasteel werd met 3-1 gewonnen van Heracles Almelo, waardoor de Rotterdammers de veertiende voor de twaalfde plaats verruilden.

De eerste helft kende wat opstartproblemen, maar na een ietwat gezapig eerste halfuur werd het leuk. Sparta opende het bal door via Ryan Sanusi de 1-0 op het scorebord te zetten. De Belg kreeg de bal na een goede actie van zijn landgenoot Loris Brogno en zag zijn inzet via een Almeloos been in het doel belanden.

Ook Heracles was wakker en kreeg een paar flinke kansen op de gelijkmaker. De grootste was voor Samuel Armenteros die vanaf de strafschopstip mocht aanleggen. Roy Kortsmit keerde de slappe inzet. Even later was de keeper geklopt, maar redde Michel Breuer op de doellijn.