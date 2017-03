Arrestatie topmanager in zaak vleesfraude Brazilië

In Brazilië is een hoge functionaris gearresteerd van een van de bedrijven die verwikkeld zijn in een vleesschandaal. De arrestant Roney Nogueira is verantwoordelijk voor de relatie met overheidsdiensten.

Nogueira meldde zich op het vliegveld van Rio de Janeiro na terugkeer uit Zuid-Afrika. Hij werd meteen vastgezet. Nogueira wordt verdacht van het omkopen van inspecteurs. Op die manier zou hij onder meer voorkomen hebben dat een vestiging van een vleesbedrijf werd gesloten.

Bedorven exportvlees

Gisteren werden invallen gedaan bij meerdere bedrijven. De politie zegt over bewijs te beschikken dat inspecteurs en politici zijn omgekocht om bedorven vlees geschikt te verklaren voor de export. Toen werden al 38 mensen aangehouden.

De export van vlees, waarin jaarlijks 12 miljard dollar omgaat, is een belangrijk onderdeel van de Braziliaanse economie. JBS, het grootste vleesbedrijf van Brazilië, begon vandaag een advertentiecampagne met als slagzin 'kwaliteit is onze belangrijkste prioriteit'.