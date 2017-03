FC Utrecht beleeft makkelijke avond bij NEC

Voor het eerst in zeven bezoekjes aan Nijmegen heeft FC Utrecht van NEC kunnen winnen. De nummer vier van de ranglijst won eenvoudig met 3-0 in De Goffert, waar het op 7 december 2008 voor het laatst drie punten had gepakt.

Utrecht domineerde voor rust en nadat Sofyan Amrabat en Sébastien Haller kansen hadden gemist, opende Zakaria Labyad de score met zijn eerste treffer voor FC Utrecht. De in januari ingelijfde middenvelder gaf zijn eerste basisplaats glans met een schot met een verraderlijke stuit. Yassin Ayoub verdubbelde de voorsprong na goed werk van Amrabat.

Na de pauze probeerde NEC het tij te keren, maar Utrecht bleef sterker. Haller voerde de score verder op en opnieuw kwam de assist van uitblinker Amrabat, die later kansen op eigen succes onbenut liet.